Cutremur de suprafață, joi după amiază, în România - Anunțul INFP pentru populație Un cutremur de 2 grade s-a produs, joi dupa amiaza, in Romania. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs la ora 12:36, in Dobrogea, județul Constanța. Conform sursei citate, seismul s-a produs la o adancime de numai 3 km, in apropierea urmatoarelor orase: 30 km NV de Constanta, 103 km S de Braila, 121 km S de Galati, 134 km N de Varna, 180 km E de Bucuresti, 197 km E de Ploiesti, 201 km E de Ruse, 220 km N de Burgas, 259 km SE de Brasov, 268 km SE de Bacau. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

