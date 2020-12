Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs marți seara in zona seismica Vrancea. A fost un cutremur de adancime care a fost simțit in special in orașele aflate in apropierea epicentrului. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul…

- Un cutremur de 3,2 pe scara Richter s-a produs sambata seara in zona seismica Vrancea. Cutremur in Vrancea. A fost un cutremur de adancime care a fost simtit in special in orasele aflate in apropierea epicentrului. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 pe scara Richter s-a produs, marti, la ora locala 11:14, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la o adancime de 140 de kilometri, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul a avut loc in apropierea…

Un cutremur cu magnitudinea de 3,7 pe scara Richter a avut loc marți, in județul Buzau, in zona seismica Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare și pentru Fizica Pamantului (INCDFP), potrivit Mediafax.

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,2 grade pe scara Richter a avut loc in noaptea de marți spre miercuri in județul Buzau, informeaza Mediafax.Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc marți, la ora 22.07, in zona seismica Vrancea,…

Un cutremur de suprafața cu magnitudinea de 2 grade pe scara Richter a avut loc luni in județul Hunedoara. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc luni, la ora 11.15, in județul Hunedoara, informeaza Mediafax.

- Un cutremur de suprafața cu magnitudinea de 2 grade pe scara Richter a avut loc luni in județul Hunedoara. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc luni, la ora 11.15, in județul Hunedoara. Acesta a avut magnitudinea de 2 grade pe scara Richter…

Un cutremur cu magnitudinea 4 pe scara Richer a avut loc, sambata dimineața, in județul Prahova, la o adancime de 64 de kilometri. Cutremurul s-a produs la ora 09.29 in zona