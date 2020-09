Cutremur, de suprafata, in aceasta dimineata in Romania. La trei kilometri adancime. Unde a fost epicentrul

Stiri pe aceeasi tema

- Cutremur in Bucovina Suceava. Un cutremur cu magnitudinea de 2.8 grade a fost inregistrat, la ora 23:28 ora locala a Romaniei , in judetul Suceava. Seismul apreciat de specialisti ca fiind unul slab a avut loc la doi kilometri adancime.Cutremurul s a produs la 95 km SV de Chernivtsi, 153 km NE de Cluj…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 a avut loc in noaptea de marți spre miercuri in Bucovina, județul Suceava, potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 109: Javrelor! Leprelor! Aici este vorba despre…

- Un cutremur cu magnitudinea ml 2.6 a fost inregistrat, in aceasta dimineata, la ora 05.40, in judetul Buzau. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului seismul a avut epicentrul la coordonatele 45.51 N ; 26.26 E la 117 kilometri adancime.Cutremurul s a produs la…

- Un cutremur cu magnitudinea 3.5 a fost inregistrat, in aceasta dimineata, in judetul Vrancea, la ora 06:52 ora locala a Romaniei , la adancimea de 138km.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului seismul de intensitate I a fost localizat la coordonatele45.69 N ;…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade s-a produs in aceasta dimineața in apropiere de Brașov, in zona seismica Vrancea. Seismul s-a produs luni dimineata, la ora locala 2:26, la o adancime de 82 de kilometri, conform datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,3 pe scara Richter s-a produs marti dupa-amiaza, la ora locala 16:34, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, scrie Agerpres.Conform informatiilor publicate de Institutul National pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc la adancimea de 91 de kilometri.Miscarea tectonica…

- Continua valul de cutremure in Romania. Un nou seism, marți dimineața. Potrivit Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, in noaptea de luni spre marți, la ora locala 05.44, s-a produs in zona seismica Vrancea, Buzau, un cutremur cu magnitudinea 3.0, la o adancime de…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,3 grade pe Richter s-a produs vineri in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Seismul a avut loc la ora 3.59, la o adancime de 117 kilometri.…