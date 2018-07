Cutremur violent în Iran: peste 140 de răniţi

Cel putin 146 de persoane au fost ranite, duminica, in urma unui cutremur de 5,9 grade, produs in vestul tarii. 41 de victime sunt in continuare spitalizate, a declarat Pir Hussein Kolivend, seful Centrului iranian de urgente, relateaza agentia de stiri Anadolu, citand televiziunea de stat iraniana. [citeste mai departe]