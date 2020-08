Cutremur de Sfanta Marie in Romania. Ce magnitudine au inregistrat seismografele

Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 21 Iunie 2020 la ora 06:47:26 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.9, la adancimea de 120km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 63km E de Brasov, 78km NE de Ploiesti, 114km S de Bacau, 128km…

- Cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adancimea de 140km.In ziua de 17 Iunie 2020, la ora 22:47:39 ora locala a Romaniei , s a produs in zona seismica Vrancea, Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adancimea de 140km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 70km E de…

- Cutremur in Romania. In ziua de 12 Iunie 2020, la ora 03:59:22 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adancimea de 117km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 76km E de Brasov, 82km NE de Ploiesti,…

- Cutremurul a avut loc la ora 04:34 și s-a produs la adancimea de 140 kilometri. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 67km SV de Bacau, 81km NE de Brașov, 148km N de Ploiești, 148km SV de Iași, 162km E de Sibiu, 175km NV de Galați, 183km NV de Braila, 187km NE de Pitești,…

- Un cutremur de 4,4 magnitudine s-a produs, marți dupa-amiaza in Romania. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului (INFP), seismul a avut loc la ora 14:12 in județul Buzau, zona seismica Vrancea. Cutremurul s-a produs la o adancime de 99 kilometri, in apropierea urmatoarelor orase: 74…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,8 pe scara Richter s-a produs, marti, in zona seismica Vrancea. Cutremurul catalogat de specialiști ca fiind unul mediu s-a inregistrat la ora 14:12, s-a produs in Zona Seismica Vrancea, in judetul Covasna, la adancimea de 117 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor…

- Un cutremur de magnitudine 4.1 a avut loc la ora 15:07, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, conform infp.ro.Institutul National pentru Fizica Pamantului a informat ca "in ziua de 24 Mai 2020, la ora 15:07:08 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea un cutremur mediu cu magnitudinea…

- Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anunțat ca in noaptea de sambata spre duminica a avut loc un cutremur cu magnitudinea 3,9 pe scara Richter, in judetul Buzau. Potrivit INCDFP, la ora 03:51:41 (ora locala a Romaniei) s-a produs in Zona Seismica Vrancea,…