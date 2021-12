Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 s-a produs, marti dupa-amiaza, in judetul Prahova. Seismul s-a produs la adancimea de 130 de kilometri. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunta producerea seismului de 3,2 in zona seismica Vrancea, județul Prahova.Citește…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,4 a avut loc marți dup-amiaza in județul Buzau, anunța Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul s-a produs la adancimea de 122 de kilometri, in apropierea oraselor Brașov (70 km), Ploiești (74 km), Bacau (119 km), Braila (120 km), Galați…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,6 s-a produs luni dimineata Foto arhiva: INCDFP. Un cutremur slab cu magnitudinea 3,6 s-a produs luni dimineata, la ora locala 9:22, în zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare…

- Un cutremur cu magnitudinea 2,3 s-a produs luni seara in județul Vrancea, a informat Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, anunța Mediafax. Cutremurul a avut loc luni la ora 18.37, in județul Vrancea. Acesta a avut magnittudinea de 2,3 și s-a produs la adancimea…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 pe Richter s a produs in aceasta dimineata, la ora locala 5:03.Potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP epicentrul a fost localizat in zona seismica Vrancea, judetul Buzau,.Seismul a avut loc la o…

- Cutremur in VranceaInstitutul National De Cercetare Dezvoltare Pentru Fizica Pamantului INCDFP anunta faptul ca, duminica dimineata, 21 noiembrie 2021, la ora 01:37:24, s a produs in zona seismica Vrancea, Buzau un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adancimea de 29km.Seismul s a produs in apropierea…

- Un cutremur a avut loc in aceasta dimineata in zona seismica Vrancea. Potrivit specialistilor Institutului National pentru Fizica Pamantului, in ziua de 05 Octombrie 2021, la ora 06:40:22 ora locala a Romaniei , s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.2, la adancimea…

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat in aceasta seara ca a avut loc un nou cutremur in țara noastra. Seismul a fost de mici dimensiuni și s-a produs la ora 18:17.