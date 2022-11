Stiri pe aceeasi tema

- ''In urma cu putin timp, in zona seismica Vrancea s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 5,5 pe scara Richter, la o adancime de 168 km. Pana la acest moment, nu au fost primite apeluri prin intermediul 112 si nici nu au fost semnalate pagube materiale sau victime'', precizeaza IGSU.Un cutremur cu…

- Cutremur de 5,2 grade pe scara Richter, in Romania. A fost resimțit puternic in București și alte orașe Un cutremur destul de puternic, de 5,5 grade pe scara Richter, revizuit ulterior la 5,2, a fost inregistrat in Romania, joi dimineața, la 06:50, anunța Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare…

- In ziua de 23 Octombrie 2022, la ora 05:54:43 ora locala a Romaniei , s a produs in Zona seismica Vrancea, Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.5, la adancimea de 82km, anunta Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului IncdfpPotrivit sursei citate, cutremurul s a produs…

- Patru cutremure cu magnitudini mici au fost inregistrate intr-o singura zi in Romania, potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului. Primul seism, cu magnitudinea 3,2 pe Richter, s-a inregistrat sambata noapte, puțin dupa ora 2.00, in județul Vrancea. Cutremurul a avut loc la o adancime de…

- Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc luni la ora 18.44 in județul Buzau.Acesta a avut magnitudinea 4 și s-a produs la adancimea de 140 de kilometri.Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor Brașov (67 km), Ploiești (78 km), Bacau (115…

- Cutremur in Romania! Seismul s-a petrecut in aceasta seara, la ora 20:55, in județul Dambovița și s-a resimțit și in București. Potrivit informațiilor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a avut o magnitudine de 4.2 grade, la adancimea de 45.434 km.

- In ziua de 13 Septembrie 2022 la ora 05:50:15 ora locala a Romaniei s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.2, la adancimea de 146km.Potrivit specialistilor Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s a produs in apropierea…

- In ziua de 28 August 2022 la ora 00:14:41 ora locala a Romaniei s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adancimea de 138km.Potrivit specialistilor Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s a produs in apropierea…