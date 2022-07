S-a cutremurat pamantul in Romania, in prima zi a acestei saptamani. In decurs de cateva ore, in zona Vrancea au avut loc doua seisme. Cel mai recent cutremur s-a produs la ora 13:56:46, in zona seismica Vrancea – Buzau, la 125 de kilometri adancime, potrivit informațiilor venite de la Institutul National de Cercetare – Dezvoltare […] The post Cutremur de peste 4 grade, luni, in Romania! E al doilea seism ce a avut loc in decurs de cateva ore first appeared on Ziarul National .