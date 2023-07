Cutremur de peste 4 grade în Gorj, urmat de replici/Seism și în Muntenia Un cutremur de peste 4 grade s-a produs marti seara tarziu, cu o jumatate de ora inainte de de miezul nopții, in Oltenia – judetul Gorj. Seismul a fost urmat de replici. Cutremurul – unul mediu – a avut 4,2 grade și a avut loc in Oltenia – Gorj in 18 iulie, la ora 23:30. […] The post Cutremur de peste 4 grade in Gorj, urmat de replici/Seism și in Muntenia first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

