- O mișcare telurica s-a produs, miercuri, in Romania. Cutremurul din ultima zi a lunii martie a avut loc in zona Vrancea- Buzau, la ora 12 și 21 de minute, la o adancime de 111 kilometri. Din cate s-a anunțat din direcția Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul…

- Un cutremur s-a produs, marți dimineața, la ora 8.26, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul a avut magnitudinea de 3,6 grade pe scara Richter. Cutremurul s-a produs la o adancime de 140 de kilometri…

- Un cutremur de 2,9 grade pe scara Richter s-a produs joi in zona seismica Vrancea. A fost un cutremur de adancime care a fost simțit in special in orașele aflate in apropierea epicentrului, informeaza Mediafax. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,7 grade pe scara Richter a avut loc marți dupa-amiaza in județul Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc la ora 14.17 in județul Vrancea, informeaza Mediafax. Citește și: Analiza │ Romania…

- BULETIN INFORMATIV Ce facem in caz de cutremur? 4 cutremure produse in aceasta dimineața in Romania. Cutremur de 3,8 grade pe scara Richter in Vrancea. Ziua de miercuri, 03 februarie, a debutat inca de la primele minute cu un cutremur de 3.0 pe scara Richter. Mișcarea tectonica s-a produs imediat dupa…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 pe Richter s-a produs in aceasta dimineata, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului...

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 pe Richter s-a produs vineri dimineata, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc în noaptea de joi spre vineri, la ora 2.59, la o adâncime…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea 3,1 s-a produs marti dimineata, la ora locala 6:37, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la o adancime de 63 de kilometri, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), arata Agerpres.…