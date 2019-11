Cutremur de pământ. A fost resimţit în sud-vestul ţării Un cutremur de suprafata,cu magnitudine de 3,9 s-a produs in sud-vestul Germaniei, fiind simtit puternic in regiune.



Cutremurul s-a produs luni dimineata in apropiere de Albstadt, in sud-vestul Germaniei si s-a simtit pe o raza de 30 de kilometri si la o adancime de 10 kilometri, potrivit de local.de. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

