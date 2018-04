Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de mica adancime care s-a produs miercuri in provincia Java Centrala din Indonezia a provocat moartea a 2 persoane, ranirea altor 21 si a avariat peste 300 de cladiri, a anuntat joi un reprezentant al agentiei de administrare a dezastrelor, citat de agentia Xinhua. Peste doua mii de persoane…

- Cutremur cu magnitudine 6.3, centrul de Alerta pentru Tsunami in Pacific nu a emis o avertizare. Arhipelagul Tonga se afla pe "Cercul de Foc" al Pacificului, cea mai intinsa și activa zona vulcanica de pe Pamant. Aproximativ 62% dintre vulcanii activi existenți in prezent (350 din 600) se afla pe…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6.3 a zguduit serios insula Tonga, acesta prudcandu-se la 427 de kilometri sud-vest de arhipelagul din Pacific, anunța Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS). Din fericire, nu s-au raportat pagube umane sau materiale, iar Centrul de Alerta pentru Tsunami…

- Cutremur cu magnitudine 4.9 in Papua Noua Guinee, tara lovita din greu de seisme in ultima perioada. Cutremurul, produs la o adancime de doar 50 de kilometri, s-a simtit puternic. Cutremur puternic in Romania. Marturii pe Facebook: Puternic la etajul 7. Am crezut ca m-a lovit cineva... dar eram…

- Operatiunile de salvare au fost complicate de gradul ridicat de izolare al zonelor afectate de seismul cu magnitudinea de 7,5 care s-a produs pe 26 februarie, la o distanta de 90 de kilometri fata de Porgera, o localitate aflata in provincia Enga.Numeroase drumuri si cai de acces au fost…

- Patru persoane si-au pierdut viata si alte doua sunt date disparute in urma unei alunecari de teren produsa intr-o statiune turistica din provincia Java de Vest din Indonezia, au anuntat marti autoritatile guvernamentale, citate de Xinhua. Dezastrul natural care a avut loc in statiunea Puncak, o destinatie…

- Cel putin 8 persoane au fost ranite si peste o suta de case au fost avariate de cutremurul de 6,4 grade care s-a produs marti in Indonezia, cele mai mare pagube fiind semnalate in insula Java, cea mai populata din arhipelagul indonezian, relateaza EFE. Ranitii, dintre care sase in stare…