Cutremur de mică adâncime, în România Cutremur in Romania. Un seism cu magnitudinea 2,2 grade pe scara Richter s-a produs, duminica, la ora 14:49, in Vaslui.Potrivit INFP, cutremurul a avut loc la o adancime de 5 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 43 km S de Iasi, 46 km NE de Bacau, 111 km V de Chisinau, 156 km N de Galati, 168 km V de Tiraspol, 174 km N de Braila, 189 km NE de Brasov, 200 km SE de Chernivtsi, 232 km NE de Ploiesti, 255 km V de Odessa. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

