Cutremur de magnitudine importantă, într-o zonă mai puțin obișnuită din România Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, un cutremur de 2,8 grade s-a produs la ora 8:48, la o adancime de 5 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 58 km N de Pitesti, 63 km SE de Sibiu, 82 km SV de Brasov, 117 km NV de Ploiesti, 132 km NE de Craiova, 154 km NV de Bucuresti, 177 km SE de Cluj-Napoca, 196 km NV de Ruse, 222 km SV de Bacau, 262 km V de Braila.La 5:53, un alt cutremur s-a produs in Romania, de data aceasta in zona seismica Vrancea, județul Vrancea. Seismul a avut o magnitudine de 3,2 grade. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit INFP, cutremurul a avut loc la ora 5:53, in zona seismica Vrancea, județul Vrancea. Seismul a avut loc la o adancime de 87 de km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 76 km E de Brasov, 93 km NE de Ploiesti, 100 km S de Bacau, 117 km V de Galati, 119 km NV de Braila, 145…

- Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului , seismul a avut loc la ora 9.17 in zona seismica Vrancea, in județul Buzau.Acesta a avut magnitudinea de 3,1 și s-a produs la adancimea de 111 kilometri.Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor Brașov (58 km), Ploiești…

- Cutremur in aceasta dimineața in Argeș. Potrivit Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului seismul a avut loc la ora 08:17:30 (ora locala a Romaniei) și s-a produs in zona seismica Fagaraș – Campulung, Argeș. A fos un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.8, la adancimea…

- Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 40km NE de Ploiești, 69km SE de Brașov, 92km N de București, 121km E de Pitești, 132km V de Braila, 138km V de Galați, 153km S de Bacau, 157km N de Ruse, 178km E de Sibiu, 220km NV de Constanța.

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 grade pe scara Richter, s-a produs miercuri la ora 12.31 in Romania, relateaza Mediafax, care citeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare si pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul s-a produs la o adancime de 134 km in zona seismica Vrancea, județul Buzau,…

- „In ziua de 07 August 2021, la ora 11:24:40 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.7, la adancimea de 142km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase:76km E de Brasov,93km NE de Ploiesti,101km S de Bacau,117km V de Galati,118km…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4.4 s-a produs marți, ora 14.20, in Vrancea, la adancimea de 80km anunța INFP. Cutremur mediu cu magnitudinea de 4.4 in Vrancea, la adancimea de 80km. Cutremur mediu cu magnitudinea de 4.4 in Vrancea, la adancimea de 80km. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,3 s-a produs marti dupa-amiaza, la ora locala 14:20, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) Seismul a avut loc la o adancime de 133 de kilometri, in apropierea…