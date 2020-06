Cutremur de magnitudine 7.4. A fost alerta de tsunami

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 7,5 grade s-a produs marti in Mexic, la 12 kilometri de municipiul Crucecita, din statul meridional Oaxaca (sud) si a fost resimtit in mai multe zone ale tarii si a activat alerta seismica in capitala, relateaza ABC si EFE. Seismul a avut loc la 10:29 ora locala (15:29 GMT)…

- bull; Seismul s a produs la adancimea de 10 kilometriUn cutremur cu magnitudinea de 7,3 s a produs astazi la sud de Insulele Kermadec, un arhipelag neo zeelandez din Oceanul Pacific.S a emis si alerta de tsunami.Seismul s a produs la adancimea de 10 kilometri, la 1079 km NE de Wellington, Noua Zeelanda,…

- Datele actualizate de INFP rectifica la 6,9 grade cutremurul. Iata anuntul complet: "In ziua de 25 Martie 2020 la ora 04:49:23 (ora locala a Romaniei) s-a produs in EAST OF THE KURIL ISLANDS un cutremur puternic cu magnitudinea mb 6.9, la adancimea de 50km". Centrul national american de alerta…

