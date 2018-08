Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de magnitudine 7,3 s-a produs marti in nordul Venezuelei si ar putea fi urmat de tsunami, transmite Reuters. US Geological Survey (USGS, serviciul de monitorizare geologica din SUA) a precizat ca miscarea seismica a avut loc la 123,11 km sub suprafata scoartei terestre. Centrul american…

- Starea de alerta a fost instituita marti intr-o parte a arhipelagului Hawaii in contextul in care puternicul uragan Lane avanseaza spre acest teritoriu insular, dupa ce a urcat la categoria a 4-a din cinci, a anuntat Centrul uraganelor pentru centrul Pacificului (CHPC), relateaza AFP. …

- Un cutremur de 7 grade pe scara Richter a zguduit duminica insula turistica indoneziana Lombok, al doilea seism major din aceasta zi, a anuntat agentia de geofizica a tarii, conform dpa. Potrivit Institutului american de geofizica USGS, preluat de Reuters, miscarea telurica a avut 7,2 grade si s-a produs…

- Un cutremur cu magnitudinea 6 s-a produs marti la nord de Vanuatu, o tara insulara din Pacificul de Sud, potrivit Serviciului Geologic al SUA (USGS), informeaza Reuters.Nu a fost emisa o alerta imediata de tsunami si nu au fost raportate pagube materiale sau raniti. Seismul s-a produs la…