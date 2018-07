Cutremur de magnitudine 6,4 în Indonezia, soldat cu cel puţin trei morţi Cel putin trei oameni au murit si 12 au fost raniti duminica, in urma unui cutremur cu magnitudinea de 6,4 care a lovit insula Lombok din Indonezia, informeaza DPA din surse oficiale. Zeci de locuinte si alte cladiri au fost avariate, a anuntat un purtator de cuvant al agentiei nationale de gestionare a dezastrelor.



Agentia geofizica si meteorologica indoneziana a anuntat ca epicentrul a fost stabilit la 47 de km nord-est de Mataram, capitala provinciei, la adancimea de 24 de km.



Cutremurul a fost resimtit si in insula invecinata Bali, una din cele mai cunoscute destinatii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

