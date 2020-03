Cutremur de magnitudine 5,9 în Grecia Un cutremur cu magnitudinea 5,7 s-a inregistrat noaptea trecuta in nord-vestul Greciei. Mișcarea de pamant s-a simțit pana in Albania și Italia. Au fost raportate avarii la mai multe cladiri vechi, insa nu exista informații despre posibile victime. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunța ca pe teritoriul Greciei, la granița cu Albania, s-a produs un cutremur semnificativ, de magnitudine 5.7 pe Richter. Astfel, potrivit INFP, seismul a avut loc la ora 2:49 (ora locala a Romaniei), la adancimea de 10 kilometri.…

- Un cutremur de magnitudinea 5,9 a zguduit vineri aseara nord-vestul Greciei și a fost resimțit și in Italia, scrie cotidianul La Stampa, potrivit MEDIAFAX.Seismul s-a prous langa orașul Paramythia, in apropiere de Parga, in Epirus și a fost resimțit și in Italia, in unele zone din Puglia și…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5.7 a fost inregistrat de seismografele Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Conform sursei citate seismul a avut loc la granita dintre Grecia si Albania, la ora 02.49 Ora Romaniei, la 10 kilometri adancime.Epicentrul a fost localizat…

