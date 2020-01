Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 7,7 a zguduit marti Caraibe, intre Cuba si Jamaica, declansand o alerta de tsunami in regiune, au anuntat centre americane specializate, transmite AFP.Epicentrul cutremurului a fost localizat in mare, la sud de Cuba si la nord-vest de Jamaica, la o adancime estimata…

- Un cutremur puternic a avut loc, marți dupa-amiaza, in Marea Caraibelor, din largul coastelor cubaneze. Seismul a avut magnitudinea de 7,6 pe scara Richter și s-a produs la doar zece kilometri adancime.

- Un cutremur cu magnitudinea de moment de 7,6 a avut loc marți dupa-amiaza in Cuba. Seismul a avut loc la o adancime de doar 10 kilometri, la puțin timp dupa ora locala 14:00.Seismul s-a resimțit puternic și in Jamaica, scrie digi24.ro.

- Un cutremur cu magnitudinea 6,6 s-a produs marti la 10 kilometri sud de localitatea Indios din Puerto Rico, a anuntat Institutul de Geofizica al Statelor Unite (USGS), citat de agentiile Xinhua si Reuters potrivit Agerpres. Seismul a avut loc la ora 8:24 GMT, iar epicentrul sau a fost stabilit la…

- UPDATE – Un cutremur cu magnitudinea 6,6 a lovit Albania in primele ore ale zilei de marti, provocand decesul unei persoane, ranirea mai multor locuitori prinsi sub daramaturi si prabusirea a cel putin doua cladiri, informeaza Reuters. Potrivit Ministerului Apararii, acesta a fost cel mai puternic seism…

- Indonezia a emis o alerta de tsunami in urma puternicului cutremur care s-a produs joi in largul coastelor indoneziene in apopiere de Insulele Moluce, provocand panica in randul populației care s-a refugiat in zonele mai inalte ale insulei, potrivit presei locale, transmite digi24.ro.

- CUTREMUR. Un cutremur cu magnitudinea de 7,1 grade s-a produs joi in Marea Molucelor din nordul Indoneziei, iar autoritatile locale au activat alerta de tsunami, potrivit EFE. CUTREMUR. Serviciul de prospectare...

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,4 grade pe scara Richter s-a produs joi la 134 de klometri nord-vest de orașul Temate, in insulele Moluce din Indonezia, a anunțat institutul Geologic american, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.Citește și: Lia Olguța Vasilescu a LUAT FOC dupa anunțurile…