Stiri pe aceeasi tema

- Coasta de sud a Peru a zguduita de un cutremur de magnitudinea 7 vineri, potrivit Institutului national peruan de geofizica, insa autoritatile nu au semnalat imediat victime sau pagube, relateaza AFP.Institutul american de geofizica USGS anunta o magnitudine de 7,2.

- Un cutremur foarte puternic, cu magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter, s-a produs vineri, 28 iunie 2024, in largul coastelor statului Peru. Seismul a fost inregistrat la o adancime de doar 28 de kilometri și la opt kilometri vest de Atiquipa, aflat, la randul sau, la 600 de kilometri sud de capitala…

- Un cutremur de magnitudinea 6,1 a avut loc sambata dimineata (ora locala) in Taiwan, anunta Agentia meteorologica taiwaneza, fara sa declanseze o alerta de tsunami pe insula, care a fost zguduita luni si marti de numeroase seisme, relateaza AFP.

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 pe Richter s-a produs astazi, la ora 9:54, in judetul Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut loc la adancimea de 75,3 kilometri, la 35 kilometri nord-vest de Focsani, 71 kilometri nord de Buzau, 75 kilometri…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,2 grade a zguduit miercuri Taiwanul. A fost cel mai puternic cutremur care a lovit insula in cel puțin 25 de ani și s-a soldat cu patru morți și zeci de raniți și declanșat o alerta de tsunami pentru sudul Japoniei și Filipine, care a fost ulterior ridicata, scrie Reuters.…

- Un cutremur puternic cu magnitudinea de 7.4 a zguduit Taiwanul, miercuri dimineața. Seismul a fost urmat de mai multe replici puternice, iar autoritațile au emis și o avertizare de tsunami. Un cutremur puternic cu magnitudinea de 7.4 a zguduit Taiwanul , iar din primele informații mai multe cladiri…

- Un cutremur subacvatic cu magnitudinea de 7,4 grade pe scara Richter s-a produs miercuri in apropiere de Taiwan, chiar inainte de ora 00:00 GMT, provocand avertismente de tsunami in Taiwan, precum si in insulele japoneze Okinawa si in Filipine,...

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anunțat marți, 2 aprilie 2024, producerea unui cutremur cu magnitudine de peste 4 grade pe scara Richter in apropiere de Romania. Ce informații sunt disponibile pana la momentul redactarii acestui articol. Cutremur cu magnitudine…