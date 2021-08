Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 7,2 pe scara Richter a avut loc, sambata dimineata, la ora locala 08:30, in Haiti, a anuntat centrul american de seismologie, potrivit AFP. UPDATE: Ce putin 29 de persoane au murit in urma cutremurului cu magnitudine 7,2 care a avut loc, sambata, in Haiti. Premierul Ariel…

- Un seism cu magnitudinea 7,2 s-a produs sambata in vestul Haiti, fiind resimtit si in alte tari din Caraibe si urmat de o alerta de tsunami in regiune, potrivit Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), informeaza Reuters. Cutremurul s-a produs la o distanta de 8 kilometri de orasul…

- Un seism cu magnitudinea 7 s-a produs sambata in vestul Haiti, potrivit Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters. Cutremurul s-a produs la o distanta de 8 kilometri de orasul Petit Trou de Nippes si la o adancime de 10 kilometri, a precizat USGS. Centrul…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 pe scara Richter a avut loc, sambata, in Indonezia, in largul coastei de est a Insulei Celebes, a anuntat Institutul American de Geofizica (USGS). Epicentrul cutremurului a fost la 258 kilometri nord-est de orasul Manado, la 68 de kilometri adancime. Institutul filipinez…

- Cel puțin 12 persoane au fost ucise duminica într-o puternica explozie a unei conducte de gaz într-un complex rezidențial din centrul Chinei, a transmis presa de stat, conform CNN.Explozia a avut loc în jurul orei locale 6:30, în districtul Zhangwan din orașul Shiyan, din…

- Cel putin 11 persoane au fost ucise duminica intr-o explozie masiva a unei conducete de gaz in centrul Chinei, a informat presa chineza de stat. Explozia a avut loc in jurul orei 6:30, ora locala, in Shiyan, din provincia Hubei, potrivit autoritatilor locale. Shiyan are o populatie de peste…

- Un seism cu magnitudinea 6,1 s-a produs luni in regiunea centrala a statului american Alaska, a informat Centrul german pentru geostiinte (GFZ), potrivit Reuters.Cutremurul a avut loc la o adancime de 10 kilometri, a precizat GFZ.Intr-o comunicare separata, Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC)…

- Un cutremur de suprafata de 6,1 grade s-a produs, vineri in sud-vestul Chinei. Autoritațile anunța ca cel puțin o persoana a murit, iar zeci de oameni au fost raniți, potrivit ABC News. Mai multe cladiri au fost avariate, iar peste 20.000 de persoane au fost evacuate. Seismul a avut loc la ora locala…