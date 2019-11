Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean roman a fost impuscat mortal de politisti in Jakarta, capitala Indoneziei, dupa ce s-ar fi opus arestarii si ar fi incercat sa sustraga arma unui om al legii, iar un al doilea cetatean roman a fost arestat.

- Bilantul unui puternic seism produs in arhipelagul Moluce, in estul Indoneziei, a crescut la 23 de morti, de la 20 de decese anuntate anterior, a precizat vineri Agentia pentru gestionarea dezastrelor, 15.000 de persoane fiind evacuate in adaposturi, relateaza AFP. Seismul cu magnitudinea…

- Cel putin sapte persoane si-au pierdut viata si cinci au fost ranite in urma unui seism cu magnitudinea de 6,5 grade pe scara Richter, produs in Insulele Moluce, din estul Indoneziei. Cel putin 20 de...

- Un puternic seism cu magnitudinea 6,5 a zguduit joi estul Indoneziei, lovind insulele îndepartate Moluce, a raportat Institutul american de geofizica (USGS), fara sa fie lansata alerta de tsunami, potrivit AFP.

- Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,8 grade pe scara Richter, s-a produs joi pe insula Seram situata in provincia Maluku din estul Indoneziei. Nu exista riscul producerii unui tsunami, a anuntat Agentia indoneziana de Geofizica, potrivit Reuters, a notat mediafax. Un cutremur cu magnitudinea…

- Un puternic seism cu magnitudinea 6,5 a zguduit joi estul Indoneziei, lovind insulele indepartate Moluce, a raportat Institutul american de geofizica (USGS), fara sa fie lansata alerta de tsunami, potrivit AFP. Cutremurul s-a produs la circa 37 de kilometri nord-est de Ambon, in provincia Maluku, la…

- Intensitatea cutremurului a fost ridicata la 6,1 grade, dupa ce initial fusese estimata la 5,6, a declarat telefonic pentru Xinhua Alfath Abubakar, un oficial al agentiei. Seismul s-a produs la ora locala 14:06, avand epicentrul la 56 kilometri de orasul Tuban, la o adancime de 656 kilometri…

- Cea mai scazuta temperatura din tara s-a înregistrat joi dimineata, la Joseni, unde mercurul termometrelor a aratat minus 4,2 grade Celsius, valori negative fiind consemnate si în alte localitati ale judetului Harghita.