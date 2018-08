Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,8 grade pe scara Richter a avut loc astazi in Indonezia, regiunea Lombok. Initial, magnituidinea de moment a fost stabilita la 6,9 grade pe scara Richter, apoi reevaluata la 6,6 si reviziuta la 6,8 grade pe scara Richter. Epicentrul a fost localizat la o adancime de…

- O miscare telurica inregistrata duminica dimineata in Indonezia a curmat mai multe vieti si a avariat sau chiar a cauzat prabusirea mai multor cladiri. Sunt cel putin 10 decese si peste 30 de persoane ranite, potrivit site-ului CNN. Seismul a avut 6.4 grade pe Richter, iar victimele au pierit pe insula…

- Un cutremur cu magnitudinea 6 s-a produs marti la nord de Vanuatu, o tara insulara din Pacificul de Sud, potrivit Serviciului Geologic al SUA (USGS), informeaza Reuters.Nu a fost emisa o alerta imediata de tsunami si nu au fost raportate pagube materiale sau raniti. Seismul s-a produs la…

- Un cutremur cu intensitate preliminara de 6.0 grade pe Richter s-a produs sambata in estul Japoniei, potrivit Agentiei meteorologica japoneza (JMA), citata de AFP. Cutremurul s-a produs sambata seara la ora locala 20:30 (11:30 GMT) si a fost resimtit si la Tokyo. Epicentrul cutremurului a fost localizat…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 pe scara Richter s-a produs, sambata dimineața, in judetul Buzau, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP), scrie Mediafax.Seismul s-a produs la ora 06:46 , in judetul Buzau, avand magnitudinea 2,9 pe scara Richter, la o adancime de…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter s-a produs, miercuri, in judetul Vrancea, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP), informeaza Mediafax.Seismul s-a produs la ora 17:06, in judetul Vrancea, avand magnitudinea 3,1 pe scara Richter, la o adancime de 134…

- Japonia a fost zguduita in aceasta dimineața de un cutremur devastator. Potrivit oficialilor, seismul a avut o magnitudine de 6,1 grade pe scara Richter, iar unda șocului a distrus mai multe cladiri, șosele și au izbucnit mai multe incendii. Cel puțin trei oameni au murit și alți peste 200 au fost…

- Un nou cutremur s-a produs in Romania, luni dupa-amiaza. Acesta este al patrulea seism inregistrat in țara noastra in decursul a mai puțin de cinci zile. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) transmite ca, luni la ora 16.42, un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade…