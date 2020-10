Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe cladiri s-au prabusit in orasul turc Izmir, in urma cutremurului puternic produs vineri dupa-amiaza in Marea Egee. Seismul a avut loc in apropierea Insulei Samos, la adancimea de doar 10 kilometri.

- Un puternic seism cu magnitudinea 7 s-a produs vineri in Marea Egee si a fost resimtit atat in Turcia, cat si in Grecia, au anuntat centrele seismologice locale si internationale, informeaza Reuters. Sursa: USGS / EPA Numeroase persoane au iesit pe strazile orasului costier Izmir din Turcia dupa…

- Un cutremur puternic a lovit coasta Marii Egee a Turciei, la nord de insula Samos, din Grecia, potrivit BBC.Potrivit sursei citate, cutremurul cu magnitudinea 7,0 s-a produs la aproximativ 17 km de coasta Izmirului si a fost resimtit si in Atena si Istanbul, conform SUA Geological Survey (USGS). . Momentan…

- Cutremurul a avut loc la ora locala 13.51 (si ora Romaniei), la 19 kilometri nord-vest de insula, la o adancime de 10 kilometri, potrivit Observatorului. Presa locala din Samos scrie ca imobile si drumuri au fost avariate. Presa turca scrie, de asemenea, ca in orasul de coasta Izmir s-au prabusit cladiri.…

- Un seism puternic a avut loc, cu puțin timp in urma, in insulele Grecești. Cutremurul a inregistrat magnitudinea de 6,7 grade pe scara Richter și s-a produs la o adancime de 30 de kilometri. Afectate au fost orașe atat din Grecia, cat și din Turcia.

- Un cutremur puternic a lovit coasta Marii Egee a Turciei, la nord de insula greaca Samos, potrivit unor declarații oficiale. Cutremurul cu magnitudinea 7,0, la aproximativ 17 km (11 mile) de coasta provinciei de vest a Izmirului, a fost resimțit la fel de departe ca Atena și Istanbul, potrivit BBC.…

- Un cutremur puternic a lovit coasta Marii Egee a Turciei, la nord de insula greaca Samos, anunța BBC. Cutremurul cu magnitudinea 7 a avut loc la aproximativ 17 km in largul coastei Izmirului și a fost resimțit pina la Atena și Istanbul, potrivit USGS, transmite digi24.ro. Nu exista inca informații despre…

- Frontex, agentia europeana pentru supravegherea frontierelor externe, este implicata in mai multe incidente de refuz al unor ambarcatiuni cu solicitanti de azil care traversau Marea Egee intre Turcia si Grecia, se mentioneaza intr-o ancheta a mai multor media, printre care si revista germana Der Spiegel,…