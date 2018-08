Cutremur de 7 grade în Lombok, al doilea în aceeaşi zi Un cutremur de 7 grade pe scara Richter a zguduit duminica insula turistica indoneziana Lombok, al doilea seism major din aceasta zi, a anuntat agentia de geofizica a tarii, conform dpa. Potrivit Institutului american de geofizica USGS, preluat de Reuters, miscarea telurica a avut 7,2 grade si s-a produs la o adancime foarte mica, de 1 kilometru. Nu a fost emisa alerta de tsunami de catre Centrul de avertizare de tsunami din Pacific. Mai devreme duminica, un cutremur de magnitudine 6,3 a lovit insula, afectata la inceputul aceste luni de un alt seism care a provocat moartea a peste 430 de persoane.AGERPRES/(AS… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de suprafata cu intensitatea de 4,7 grade s-a produs in cursul noptii de marti spre miercuri in centrul Italiei, fiind simtit puternic in numeroase localitati, anunta Institutul italian de Geofizica si Vulcanologie (INGV).

- Clipe de panica in Indonezia. Un nou cutremur puternic cu o magnitudine de 5,9 pe scara Richter a lovit arhipeleagul in aceasta dimineata. Zeci de cladiri s-au prabusit sub privirile locuitorilor. Seismul...

- Cel putin 37 de persoane si-au pierdut viata iar alte cateva zeci au fost ranite in urma seismului cu magnitudinea de 7 grade produs duminica in insula indoneziana Lombok, la o saptamana dupa ce un prim cutremur care a avut loc pe aceasta insula turistica, situata la est de Bali, a provocat 17 victime,…

- Autoritațile din Indonezia au decis ridicarea alertei de tsunami emisa in urma cutremurului de 7 grade pe scara Richter care s-a produs duminica in insula Lombok, la o adancime de 10 kilometri, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Cutremurul s-a resimțit și in insula Bali, situata la aproximativ…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,9 s-a produs duminica in Indonezia. Potrivit Institutului american de Geofizica, seismul s-a produs in largul insulei Lombok, la o adancime relativ mica, de numai 31 de kilometri, scrie digi24.ro.

- Autoritatile din Indonezia au emis o avertizare de tsunami dupa ce un cutremur de 7 grade pe scara Richter s-a produs duminica in insula Lombok din Indonezia, la o adancime de 10 kilometri, relateaza BBC si Reuters.

- Autoritațile din Indonezia au emis o avertizare de tsunami dupa ce un cutremur de 7 grade pe scara Richter s-a produs in insula Lombok din Indonezia, la o adancime de 10 kilometri, relateaza BBC și Reuters, potrivit Mediafax.Seismul vine la o saptamane dupa ce un cutremur de magnitudine 6.4…

- Autoritațile din Indonezia au emis o avertizare de tsunami dupa ce un cutremur de 7 grade pe scara Richter s-a produs duminica in insula Lombok din Indonezia, la o adancime de 10 kilometri, relateaza BBC și Reuters. Seismul vine la o saptamane dupa ce un cutremur de magnitudine 6.4 grade pe scara Richter…