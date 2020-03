Stiri pe aceeasi tema

- Cutremurul de 7,5 grade a avut loc langa Rusia si a fost emisa alerta de tsunami.UPDATE: Datele actualizate de INFP rectifica la 6,9 grade cutremurul. Iata anuntul complet:In ziua de 25 Martie 2020 la ora 04:49:23 (ora locala a Romaniei) s-a produs in EAST OF THE KURIL ISLANDS un cutremur puternic cu magnitudinea…

- Un cutremur moderat, cu magnitudinea mb de 5,1 grade, s-a produs si in ziua de luni, 27 ianuarie, in Sud-Vestul Iranului. Sursa foto: EMSCSeismul a avut loc la ora 13h28min UTC (ora locala 16h58min). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul…

- Trei cutremure cu magnitudinea de 2,4, 3 și 2,8 grade pe scara Richter s-au produs in noaptea de joi spre vineri, in Brașov și Vrancea.Primul seismul s-a produs la adancimea de 5 kilometri, la ora 00:01:37 (ora locala a Romaniei) in Brașov. Cutremurul a avut magnitudinea de 2.4 și a avut loc…