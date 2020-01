Cutremur de 6,8 grade în Turcia Un cutremur cu magnitudinea de 6,8 grade pe scara Richter s-a produs vineri seara în estul Turciei, au informat autoritațile locale, fara preciza deocamdata daca s-au înregistrat victime sau pagube, transmite AFP.



Seismul s-a produs în districtul Sivrice din provincia Elazig, în jurul orei locale 20.55 (19.55, ora României), potrivit Agenției guvernamentale pentru situații de urgența.



Institutul american de geofizica (USGS) a evaluat cutremurul la 6,7 grade.

