Stiri pe aceeasi tema

- Un seism puternic care a durat cel putin 30 de secunde a fost resimtit marti, 21 martie, in capitala Afganistanului, Kabul, si in nordul Pakistanului, relateaza Reuters si AFP. Cutremurul a fost resimtit si in capitala Indiei, New Delhi. Conform Institutului seismologic american (USGS), seismul a avut…

- Cancelarul german Olaf Scholz a sosit sambata in India pentru o vizita de doua zile ce are ca scop cresterea schimburilor comerciale si sustinerea unui acord comercial cu Uniunea Europeana(UE), in pofida divergentelor cu privire la Ucraina, transmite AFP. ‘Vrem sa intarim si mai mult relatia bilaterala…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,4 a lovit Nepalul marți, a anunțat Centrul Seismologic Euro-Mediteraneean. Cutremurul s-a resimtit si in capitala Indiei, New Delhi. Seismul a avut loc la o adancime de 10 km, la aproximativ 63 km nord-vest de districtul Jumla din Nepal, situat la 300 km distanta de…

- Novi Pazar, din sudul Serbiei, a fost lovita de inundații grave vineri (20 ianuarie), dupa ce raul Raska și-a revarsat malurile, provocand pagube mari in zonele inconjuratoare. Autoritațile locale au luat masuri de urgența pentru a incerca sa țina sub control inundațiile cu camioane vazute descarcand…

- Oamenii din satul Obot au fost salvați de vehicule militare, dupa ce zona a fost afectata de inundații grave. Imaginile filmate cu drona au surprins cum apa a intrat peste sateni, determinand armata albaneza sa ajute locuitorii. Ministerul albanez al Educației a declarat ca orele de curs au fost suspendate…

- Incepand de astazi, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) va fi prezenta și pe rețelele de socializare. ȚNe face placere sa va anunțam ca, de la inceputul acestui an, Autoritatea de Supraveghere Financiara a deschis conturile de Instagram , Twitter și Tik-Tok , completandu-și astfel prezența…

- Statele Unite ale Americii (SUA) iau in considerare sa impuna restrictii de intrare pe teritoriul lor calatorilor venind China, unde autoritatile si-au relaxat brusc masurile de combatere a COVID-19, au indicat responsabili americani, scrie AFP, preluata de Agerpres .Statele Unite „urmaresc datele stiintifice…