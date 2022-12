Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de 5,3 grade pe scara Richter a fost inregistrat in Romania, joi dimineața, in jurul orei 7, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica a Pamantului. Seismul nu a produs pagube. Nu au fost inregistrate apeluri la 112 și nu au existat victime.

- Joi dimineața, 3 noiembrie 2022, un cutremur de 5,4 pe Richter s-a inregistrat in Romania. Seismul s-a produs in zona seismica Vrancea, dar a fost resimțit in Capitala, in multe alte orașe din țara, dar și in Republica Moldova, Ucraina și Bulgaria. In cazul unui cutremur puternic, cel mai important…

- ''In urma cu putin timp, in zona seismica Vrancea s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 5,5 pe scara Richter, la o adancime de 168 km. Pana la acest moment, nu au fost primite apeluri prin intermediul 112 si nici nu au fost semnalate pagube materiale sau victime'', precizeaza IGSU.Un cutremur cu…

- Cutremur puternic in Romania: A avut magnitudinea de 5.3 pe scara Richter și s-a resimțit in 4 țari vecine Cutremur puternic in Romania: A avut magnitudinea de 5.3 pe scara Richter și s-a resimțit in 4 țari vecine Un cutremur cu magnitudinea estimata de 5,3 grade pe scara Richter s-a produs joi dimineața…

- In urma cu puțin timp, mai exact la ora 6,51, in zona seismica Vrancea s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 5,5 pe scara Richter, la o adancime de 168 km. Pana la acest moment, nu au fost primite apeluri prin intermediul 112 și nici nu au fost semnalate pagube materiale sau victime.

- Un cutremur cu magnitudinea 5,5 grade pe Richter, s-a produs, joi dimineata, la ora locala 6:50, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, conform informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a inregistrat la o adancime de 168,9…

- Un cutremur mediu, cu magnitudinea de 4,1 grade pe scara Richter, a avut loc, duminica seara, in județul Dambovița, la ora 20.55, potrivit unui anunț al Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Acesta a fost resimțit atat in București, cat și alte localitați din apropierea…

- In dimineața zilei de duminica, 11 septembrie 2022, s-a inregistrat un nou cutremur in Vrancea, cu magnitudinea 3,4 pe scara Richter. Evenimentul a fost anunțat de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a produs la o adancime de circa 115 kilometri,…