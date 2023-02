Cutremur de 6,3 grade la graniţa Turciei cu Siria Un cutremur cu magnitudinea 6,3, care s-a produs la o adancime de numai doi kilometri, a lovit luni regiunea de frontiera dintre Turcia si Siria, a anuntat Centrul Seismologic European Mediteranean (EMSC), in timp ce americanii de la USGS, care indica aceeasi magnitudine, au evaluat adancimea la 10 kilometri, scrie News.ro. Seismul, al carui epicentru a fost localizat in localitatea Defne, potrivit AFAD, serviciul de interventii de urgenta al Turciei, a fost resimtit foarte violent si de echipele AFP din Antakya si Adana, la 200 km mai la nord. Un reporter AFP a vazut si a auzit prabusindu-se… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

