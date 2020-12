Cutremur de 6,3 grade în Filipine, fără daune materiale majore Un seism cu magnitudinea 6,3 s-a produs vineri in Filipine, potrivit Institutului american de geofizica (USGS), facand sa se cutremure cladirile si intrerupand liturghiile de Craciun, dar fara sa se inregistreze victime sau pagube materiale. Miscarea telurica s-a produs in provincia Batangas, pe insula principala Luzon, la orele 07.43 (joi, 23.43 GMT), potrivit USGS. Adancimea mare (114 kilometri) face slaba posibilitatea sa existe victime ori pagube materiale importante, potrivit institutului american. Numerosi martori au povestit insa ca in capitala Manila cladirile s-au cutremurat si liturghiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

