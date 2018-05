Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,2 grade a avut loc miercuri in nord-estul Afganistanului, anunta Institutul american de geofizica (USGS).Cutremurul s-a produs la ora locala 15.11 (12.41, ora Moldovei), in zona Ishkashim (regiunea Badakhshan), in nord-estul Afganistanului.

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,2 grade a avut loc miercuri in nord-estul Afganistanului, anunta Institutul american de geofizica (USGS), potrivit Mediafax.Cum a devenit 9 mai o zi cu o importanța CRUCIALA in istoria Romaniei Cutremurul s-a produs la ora locala 15.11 (12.41, ora Romaniei),in…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,2 s-a produs miercuri in Papua Noua Guinee, in sud-vestul Oceanului Pacific, a anuntat Institutul American de Geofizica (USGS), citat de Reuters. In urma seismului nu au fost semnalate victime si pagube materiale imediate. Cutremurul a avut loc la o adancime…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 grade pe scara Richter s-a produs marti seara in sudul Greciei, fiind resimtit si in capitala Atena, insa fara a cauza victime sau pagube materiale majore, au informat autoritatile grecesti, relateaza site-ul agentiei Reuters. Seismul s-a produs la ora 20.50…

- UPDATE: Un seism cu magnitudinea de 5,9 s-a produs luni in largul Insulelor Moluce din Indonezia, au anuntat reprezentantii Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (U.S. Geological Survey – USGS), citati de Reuters. Epicentrul acestui seism, care a avut loc la ora locala 02.30 (duminica…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs duminica in provincia Maluku din estul Indoneziei, conform Agentiei de meteorologie si geofizica, citat de agentia Xinhua. Seismul a avut loc la ora locala 15:58 (08:58 GMT). Epicentrul cutremurului a fost stabilit la 251 kilometri nord-est…

- Doua cutremure au avut loc noaptea trecuta in Romania. Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului, primul seism a avut loc la ora 00:12 in judetul Vrancea. Cutremurul a avut o magnitudine de 2.8 grade pe scara Richter, iar epicentrul a fost localizat la o adancime de 137,6 km. Cel de al…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea de 5,8 s-a produs, vinery, in largul coastelor Mexicului, anunta Institutul american de geofizica (USGS). Cutremurul s-a produs la adancimea de doar zece kilometri, in zona San Patricio, in centrul Mexicului. Epicentrul seismului a fost la 45…