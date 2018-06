Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 6.1 pe scara Richter a zguduit ora"ul Osaka din Japonia, la o adancime de aproxiativ 13 kilometri, informeazE cbc.ca, care citeazE autoritE:i locale. Cel pu:in trei persoane "i-au pierdit via:a, iar alte cateva zeci au fost rEnite.

- Cel putin trei persoane au murit, luni dimineata, in urma producerii unui cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter in Osaka, a doua cea mai mare metropola din Japonia, au informat surse din Guvern si presa, citate de site-ul agentiei Reuters.

- Un cutremur puternic a lovit vestul Japoniei luni dimineata, iar autoritatile din regiunea Osaka se tem ca mai multe persoane si-au pierdut viata, printre care o fetita de noua ani, au informat mai multe media nipone, citate de AFP, potrivit Agerpres. Canalul public de televiziune NHK, precum…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 a avut loc, marti, in judetul Vrancea, seismul fiind inregistrat la ora 21.24, anunta Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 grade pe scara Richter a avut loc, miercuri, in sud-vestul Iranului, a anuntat Centrul de seismologie din cadrul Universitatii de la Teheran, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Un cutremur cu magnitudinea de 5 pe scara Richter in zona Vrancea, s-a produs miercuri seara, la ora 20:15:47... The post Cutremur cu magnitudinea de 4,5 pe scara Richter, produs in zona Vrancea appeared first on Renasterea banateana .

- Un cutremur cu magnitudinea de 5 pe scara Richter s-a produs miercuri seara, in zona Vrancea, la ora 20:15:47, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul...

- Un cutremur de 6,9 grade pe scara Richter s-a produs, joi noaptea, in New Britain o insula din Papua Noua Guinee, scrie BBC News. Deși nu au fost raportate daune materiale sau victime, a fost emisa o avertizare de tsunami.