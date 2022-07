Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata in urma unui cutremur produs, sambata, in sudul Iranului, conform agentiei iraniene de presa IRNA, preluata de Reuters si AFP. Primul bilant al seismului care s-a produs in sudul Iranului, afectand provincia Hormozgan, arata ca au fost ranite cel putin 19…

- Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata, sambata, in urma unui cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter produs in sudul Iranului, informeaza Reuters si AFP, citate de Agerpres . Cutremurul a avut loc intr-o zona situata la 100 de kilometri sud-vest de portul Bandar Abbas, potrivit…

- Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata sambata in urma unui cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter produs in sudul Iranului, informeaza Reuters si AFP. Cutremurul a avut loc intr-o zona situata la 100 de kilometri sud-vest de portul Bandar Abbas, potrivit Institutului Seismologic…

- Mai mult de 130 de persoane și-au pierdut viața, dupa ce un cutremur cu magnitudinea 6,1 a avut loc astazi, in mai multe zone din Afganistan si Pakistan, conform Institutului American de Geofizica.

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a ucis cel putin 130 de persoane in Afganistan, miercuri dimineata, a declarat un oficial, adaugand ca cel putin 250 de persoane au fost ranite si se fac verificari pentru a vedea daca numarul victimelor ar putea creste, relateaza Reuters. Seismul s-a produs la aproximativ…

- Cel puțin 31 de persoane au murit sambata, in Nigeria, dupa ce mai multe persoane s-au imbulzit, a anunțat un purtator de cuvant al poliției. *ATENȚIE! VIDEOCLIPUL CONȚINE IMAGINI CARE VA POT AFECTA EMOȚIONAL! O inregistrare video realizata dupa incident arata oameni care zac morți pe jos, iar pe fundal…

- Cel puțin 31 de persoane au murit sambata, in Nigeria, dupa ce o biserica din statul Rivers a fost distrusa, a anunțat un purtator de cuvant al poliției. *ATENȚIE! VIDEOCLIPUL CONȚINE IMAGINI CARE VA POT AFECTA EMOȚIONAL! O inregistrare video realizata dupa incident arata oameni care zac morți pe jos,…

- Potrivit televiziunii iraniene de stat, cladirea cu zece etaje din Abadan, in sud-vestul țarii, s-a prabușit parțial luni, 23 mai. Bilanțul provizoriu: cel puțin patru morți și 21 de raniți. 80 de oameni sunt ingropați sub daramaturi, potrivit serviciilor de salvare, a informat Bild . Tragedia s-a petrecut…