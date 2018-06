Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin doi oameni au murit si 41 au fost raniti in orasul japonez Osaka, in urma unui cutremur puternic. Potrivit Agentiei Meteorologice nipone, seismul ar fi avut magnitudinea 6,1 pe scara Richter.

- Un nou cutremur s-a produs in Romania, luni dupa-amiaza. Acesta este al patrulea seism inregistrat in țara noastra in decursul a mai puțin de cinci zile. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) transmite ca, luni la ora 16.42, un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade…

- Un teribil accident de circulație a avut loc marți seara, in Ungaria, in urma caruia ar fi murit șapte oameni. Un microbuz romanesc și un camion s-au lovit frontal. Totul s-a petrecut pe autostrada. Autoritațile ungare confirma faptul ca un microbuz și un camion s-au ciocnit pe autostrada 4, langa Cegledbercel,…

- Cel putin 130 de persoane au fost ranite in urma unui cutremur cu magnitudinea de 4,8 grade pe Richter in sud-vestul Iranului, o zona care a inregistrat mei multe seisme in ultimele zile, relateaza luni EFE.

- Cel putin 130 de persoane au fost ranite in urma unui cutremur cu magnitudinea de 4,8 pe scara Richter in sud-vestul Iranului, o zona care a inregistrat mei multe seisme in ultimele zile, relateaza luni EFE. Purtatorul de cuvant al Organizatiei pentru situatiile de urgenta Moytaba Khaledi,…

- Furtunile de nisip au lovit statele Rajasthan si Uttar Pradesh, situate in nordul Indiei, distrugand zeci de locuinte si lasand mii de gospodarii fara curent electric.Autoritatile au precizat ca serviciile de interventie se indreapta catre zonele afectate pentru a incepe operatiunile de…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 pe scara Richter s-a produs sambata, la ora 20:39, in judetul Prahova, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP).

- Franța: Stare de alerta. UN NOU ATAC TERORIST . Mai multi morti si raniti.FOTO Ministerul francez de Interne a confirmat ca doi dintre ostatici au fost uciși. O persoana inca mai este ostatica. UPDATE: Potrivit unor informații, se pare ca atacatorul este un cetațean marocan in varsta de 30 de ani.…