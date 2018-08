Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Indonezia au emis o avertizare de tsunami dupa ce un cutremur de 7 grade pe scara Richter s-a produs duminica in insula Lombok din Indonezia, la o adancime de 10 kilometri, relateaza BBC și Reuters. Seismul vine la o saptamane dupa ce un cutremur de magnitudine 6.4 grade pe scara Richter…

- Potrivit anchetatorilor, aflat sub influenta alcoolului, tractoristul nu a acordat prioritate unui microbuz de transport calatori in momentul patrunderii pe DN 2C, din impact microbuzul s-a rasturnat si a acrosat un autoturism care circula din sens opus, el fugind apoi de la locul accidentului.Purtatorul…

- Un accident foarte grav s a produs vineri, la amiaza, in Timis, pe drumul national 6, intre localitatile timisene Remetea Mare si Izvin. In impact au fost implicate doua autoturisme si o ambulanta.Potrivit martorilor, o persoana a fost resuscitata de medici, iar alte 5 au fost ranite. Incidentul s a…

- Un cutremur a avut loc luni dupa-amiaza, in Romania, in zona județului Buzau. Seismul de 3 grade pe scara Richter s-a produs la o adancime de 131 de kilometri. Cutremurul a avut loc la ora 15:42 și a fost localizat manual. Este este cel de-al doilea cutremur inregistrat luni, in tara noastra, dupa ce…

- Trei persoane au fost ranite, una dintre acestea ramanand incarcerata, in urma unui accident rutier produs azi noapte. In evenimentul rutier produs, pe fondul neacordarii de prioritate, pe strada 13 Decembrie din Brasov au fost implicate patru autoturisme.La fata locului s au deplasat un echipaj de…

- Doua accidente soldate cu doi raniti s-au produs in urma cu putin timp, in Prahova, in decurs de cateva minute. Primul, la Filipestii de Targ, in satul Marginenii de Jos, unde un biciclist a fost lovit de masina, iar cel de-al doilea s-a produs la Gura Vitioarei, acolo unde soferul unei masini…

- Un accident rutier s-a produs sambata, in jurul orei 11, in cartier Nistoresti din Breaza. Potrivit ISU Prahova, au fost implicate 2 autoturisme, iar in urma impactului, doua persoane au fost ranite. Este vorba despre o femeie in varsta de 38 de ani si un baietel de 6 ani, care au fost transportati…

- Politistii au retinut pentru 24 de ore un tanar de 28 de ani care a produs un accident de circulatie cu victime si a parasit locul faptei. Ieri, 18 iunie, acesta a fost prezentat instantei, care a emis pe numele lui mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile. Tanarul era baut si nu avea permis…