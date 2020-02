Cutremur de 5.9, in aceasta dimineata. Seismul a avut loc in Mexic In ziua de 02 Februarie 2020 la ora 05:32:41 (ora locala a Romaniei) s-a produs in OFF THE COAST OF CHIAPAS, MEXICO un cutremur cu magnitudinea mb 5.9, la adancimea de 15km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 242km SV de Tapachula.Un cutremur similar a mai avut loc in Mexic in luna ianuarie. Seismul respectiv s-a simtit si in capitala tarii si a avut o magnitudine de 5.6 pe scara Richter. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,3 pe scara Richter s-a produs in aceasta dimineața in Vrancea, la ora 03:26. Seismul s-a resimțit puternic in Vrancea, dar și in mai multe zone din țara, inclusiv in Capitala. Cutremurul produs in aceasta dimineața este cel mai mare din acest an. Seismul, estimat inițial…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs, sambata seara, in județul Buzau, anunța Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, potrivit MEDIAFAX.Potrivit INCDFP, cutremurul a avut loc la ora 18.49, in județul Buzau. Opt morți și tot…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,2 grade pe scara Richter s-a produs, duminica, în Indonezia. Cutremur mare, duminica, în Indonezia. Potrivit INFP, un seism cu magnitudinea 6,2 grade pe scara Richter s-a produs, duminica, la ora 18:58, ora locala a României, în…

- Patru cutremure s-au produs in noaptea de joi spre vineri, in Vrancea. Porivit INFP, primul seism s-a produs la ora 00:01, in zona seismica Vrancea, Brașov. Cutremurul cu magnitudinea de 2,4 grade pe scara Richter s-a produs la o adancime de 5 km. In aceeași zona seismica, la ora 00:04, a avut loc…

- SEMNE RELE?…Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 pe scara Richter s-a produs miercuri, in Vaslui, la mica adancime, potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul din Vaslui s-a produs la adancimea de 5 kilometri, la ora 09.05. Conform acelorașI surse, Cutremurul s-a produs la…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter s-a produs in noaptea de miercuri spre joi in zona Vrancea, anunța Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut loc la ora 00:45. Cutremurul a avut loc la o adancime de 137 de kilometri.In noiembrie, in Romania,…

- Marți dupa-amiaza s-a produs in Romania un cutremur cu magnitudinea 3,2 grade pe scara Richter, potrivit realitatea.net. Seismul a avut loc la ora 16.54, in zona seismica Vrancea, județul Buzau, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului. Cutremurul s-a produs la o adancime de 148 km, in…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter s-a produs marți dimineața, in Vrancea. Seismul a fost urmat de altul, de 2,8 grade, in Banat, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP). Cutremurul de 2,6 grade pe scara Richter din Vrancea s-a produs la adancimea de 98…