- Serviciul National de Seismologie (SSN) a inregistrat la 22:56 ora locala (03:56 GMT sambata) seismul cu magnitudinea de 5,9 si cu epicentrul situat la 90 de kilometri distanta de Cihuatlan, statul Jalisco la o adancime de 18 kilometri. Miscarea telurica a fost resimtita in mai multe regiune…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,9 grade pe Richter s-a produs pe coasta de vest a statului mexican Jalisco, fara sa fie raportate pana la aceasta ora pagube sau victime, potrivit Protectiei Civile Mexicane citata sambata de EFE, scrie Agerpres. Citeste si: Minsterul Sanatații anunța ca va…

- Cel putin 130 de persoane au fost ranite in urma unui cutremur cu magnitudinea de 4,8 grade pe Richter in sud-vestul Iranului, o zona care a inregistrat mei multe seisme in ultimele zile, relateaza luni EFE.

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 grade pe scara Richter s-a produs marti seara in sudul Greciei, fiind resimtit si in capitala Atena, insa fara a cauza victime sau pagube materiale majore, au informat autoritatile grecesti, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un cutremur violent, cu o magnitudine de 4.7 grade pe scara Richter a provocat panica in aceasta noapte in zona centrala a Italiei. Initial magnitudinea a fost stabilita la 5,1 grade pe scara Richter dar apoi seismologii au revizuit magnitudinea. Seismul a avut loc la ora 5.11 ora Romaniei , la 41 km…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,3 grade pe scara Richter s-a produs joi in sudul statului California, afectand regiunea orasului Los Angeles, a anuntat Institutul american de Geofizica (USGS), relateaza site-ul agentiei Bloomberg si cotidianul USA Today.

- Un cutremur cu magnitudinea de cel putin 6,6 s-a produs luni in Bolivia, fara sa provoace pagube materiale sau raniti, insa a fost resimtit pana in tara vecina, Brazilia, unde oamenii au parasit cladirile de birouri in orasele Brasilia si Sao Paulo, potrivit autoritatilor, informeaza Reuters.…