- Un cutremur puternic s-a produs, astazi, 14 februarie 2023, in Romania. Seismul a fost resimtit in Bucuresti, precum si in alte orase. Potrivit primelor informatii, magnitudinea cutremurului a fost estimata de EMSC la 5,7 pe scara Richter. „In ziua de 14.02.2023, 15:16:53 (ora Romaniei), s-a produs…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 grade s-a produs in Romania, miercuri dupa-amiaza, a anunțat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Potrivit INCDFP, a fost vorba despre „un cutremur semnificativ” și s-a produs in Oltenia, Gorj,…

- Un cutremur de 5,7 grade pe scara Richter s-a produs la ora 15 in Romania. Seismul a fost resimtit in Bucuresti, precum si in alte orase. Potrivit primelor informatii, magnitudinea cutremurului a fost estimata de EMSC la 5,7 pe scara Richter. Totodata, Institutul Național pentru Fizica Pamantului a…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,2 a avut loc luni, la ora 16.58, in județul Gorj, a anunțat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. ”In ziua de 13.02.2023, 16:58:06 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur semnificativ cu magnitudinea ML 5.2, la adancimea de…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 s-a produs astazi, 13 februarie, in Romania. Seismul s-a resimtit in mai multe judete din vestul si sudul tarii, in Targu-Jiu, dar si la Timisoara. Un cutremur de 5,2 Richter a avut loc luni in Romania, la 14 km nord-vest de Targu-Jiu și 73 km nord-est de Drobeta Turnu-Severin,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 s-a produs, luni dimineata, la adancimea de 17,9 de kilometri, in partea de sud a Turciei, in provincia Gaziantep, in apropiere de granita cu Siria, fiind urmat de 42 de replici. Seismele s-au resimțit in toata zona de sud-est a Turciei, dar si in Liban, Siria si in…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,4 pe Richter s-a produs in noaptea de marți spre miercuri, la ora locala 3:49, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a inregistrat la o adancime de 143 km, in apropierea…

- Un seism cu magnitudinea 5,9 s-a produs miercuri dimineata in nord-vestul Turciei. Seismul s-a resimțit la Istanbul și a fost urmat de mai multe replici. 35 de oameni au fost raniți, dintre care unul e in stare grava, dupa ce a incercat sa sara de la balcon, relateaza AFP. Autoritatile turce au anuntat…