Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 31/01/2020 la ora 03:26:45(ora Romaniei) s-a produs in Romania un cutremur cu magnitudinea 5.4 pe scara Richter, la adancimea de 126.463km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orașe: Slanic-Moldova(43km),…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 pe scara Richter s-a produs duminica dimineata, la ora 4:58, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul a avut loc la adancimea de 99 kilometri.…

- In ziua de 30 Decembrie 2019 la ora 16:12:37 ora locala a Romaniei s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur cu magnitudinea ml 3.7, la adancimea de 110km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 87km E de Brasov, 98km S de Bacau, 99km NE de Ploiesti, 106km V de Galati,…

- Trei cutremure de suprafata s-au produs miercuri dimineata in zona Moldovei, judetul Vrancea. Acestea au avut magnitudini de 3,1 grade, 2,2 grade si 2,5 grade pe scara Richter, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Primul seism,…

- Trei cutremure de suprafata s-au produs miercuri dimineata in zona Moldovei, judetul Vrancea. Acestea au avut magnitudini de 3,1 grade, 2,2 grade si 2,5 grade pe scara Richter, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Primul seism,…

- In ziua de 12 Decembrie 2019 la ora 15:02:31 ora locala a Romaniei s a produs, in Muntenia, Ialomita, un cutremur cu magnitudinea de 2.3 grade pe scara Richter, la adancimea de 8 kilometri.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 88 kilometri Est de Bucuresti, 107 kilometri Sud Vest de…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,4 pe scara Richter s-a produs in noaptea de joi spre vineri, la ora locala 1:06, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), conform Agerpres.Cutremurul a avut loc la o adancime…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,7 grade pe scara Richter s-a produs, miercuri, in județul Covasna. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs la ora 12.49, la o adancime de 67 km. Seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 49 km N de Brasov, 101 km SV de…