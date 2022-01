Stiri pe aceeasi tema

- Seismul s-a produs duminica, 2 ianuarie, in orașul Lijiang din provincia Yunnan, la o adancime de 10 kilometri. Cel puțin 22 de persoane au fost ranite, dintre care doua sunt in stare grava, relateaza postul chinez de stat CGTN și Reuters, potrivit Agerpres . Inițial, presa de stat din China anunțase…

- S-a cutremurat pamantul in Romania! Seismul a avut 4,1 grade pe Richter, fiind considerat un cutremur mediu. Și s-a produs in zona seismica Vrancea – Buzau, la ora 02:04, la adancimea de 103 kilometri, din cate s-a anunțat din direcția Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.…

- Cutremur in Romania. Potrivit INFP, un cutremur de 4,2 grade s-a produs in Vrancea.Seismul a avut loc la adancimea de 124 km.Cutremurul s-a produs la ora 18:21, la o adancime de 154 km, in apropierea urmatoarelor orase: 85 km E de Brasov, 95 km NE de Ploiesti, 102 km S de Bacau, 107 km V de Galati,…

- Seismul, cu o magnitudine de 6,5, reevaluata dupa ce valoarea initiala a fost 6,1, s-a produs la o adancime de 10 kilometri, potrivit EMSC.\"\"Cutremurul a fost resimtit in mai multe orase iraniene din sudul provinciei Hormozgan\"\", a declarat un oficial local pentru postul public de televiziune.Potrivit…

- In ziua de 03 Noiembrie 2021, la ora 02:50:30 (ora locala a Romaniei), s-a produs in NORTHERN SUMATRA, INDONESIA un cutremur semnificativ cu magnitudinea mb 5.2, la adancimea de 10km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 171km S de Pematangsiantar, 232km S de Sunggal, 233km S de Medan,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 s-a produs sambata in zona seismica Vrancea-Buzau. A fost un cutremur de adancime care a fost simțit in special in orașele aflate in apropierea epicentrului. Potrivit...

- Un cutremur s-a produs, in noaptea de miercuri spre joi, in țara noastra. Potrivit INFP, cutremurul s-a produs la ora 00:29, in Muntenia, Buzau. Seismul, cu o magnitudine de 2,2 grade, s-a produs la o adancime de 23 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 79 km V de Braila, 79 km…

- Un seism cu magnitudinea 5,2 s-a produs luni in proximitatea orasului Hualien, aflat pe coasta estica a Taiwanului, a anuntat biroul local de meteorologie, potrivit caruia nu au fost raportate deocamdata victime si pagube materiale importante, informeaza Reuters. Cutremurul de pamant a zguduit…