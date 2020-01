Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudine 5,2 pe scara Richter, cu epicentrul in zona Vrancea, a avut loc vineri dimineața și a fost resimțit și in Capitala. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 85km E de Brasov, 96km S de Bacau, 100km NE de Ploiesti, 109km V de Galati, 111km NV de Braila, 149km…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,3 grade pe scara Richter s-a produs in noaptea de joi spre vineri, in zona seismica Vrancea, anunța Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Magnitudinea a fost revizuita de mai multe ori.

- Patru cutremure cu magnitudini cuprinse intre 2,4 si 3 grade pe scara Richter s-au produs vineri dimineata in zona seismica Vrancea, cel mai puternic avand loc la ora 00:04, conform datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Astfel, la scurt timp…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 grade pe scara Richter s-a produs, in noaptea de joi spre vineri, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, anunța Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Conform sursei citate, seismul s-a produs la adancimea de 113 kilometri. Cutremurul…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,4 pe scara Richter s-a produs in noaptea de joi spre vineri, la ora locala 1:06, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), conform Agerpres.Cutremurul a avut loc la o adancime…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter s-a produs in noaptea de miercuri spre joi in zona Vrancea, anunța Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut loc la ora 00:45. Cutremurul a avut loc la o adancime de 137 de kilometri.In noiembrie, in Romania,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter s-a produs, vineri dupa-amiaza, in județul Buzau, la o adancime de 142 de kilometri, anunța MEDIAFAX.Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul cu magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter…

- Un cutremur de 2,7 grade pe scara Richter s-a produs joi, la ora 13.01, in județul Vrancea, informeaza Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, anunța MEDIAFAX.Potrivit specialiștilor, cutremurul cu magnitudinea de 2,7 grade pe scara Richter a avut loc la o adancime…