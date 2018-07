Stiri pe aceeasi tema

- Un nou cutremur, joi dupa amiaza, in Romania. Cutremurul a avut magnitudinea 2,8 si s-a produs la ora 15.34, in judetul Buzau, la o adancime de 128 de kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului.

- Seismul cu magnitudinea 6,1 care a zguduit luni dimineata Osaka, cea de-a doua metropola ca marime din Japonia, a provocat trei decese si ranirea a peste 200 de persoane, intrerupand activitatea fabricilor dintr-o importanta zona industriala si avarierea mai multor conducte de apa, potrivit autoritatilor…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter a avut loc joi seara in Romania, in judetul Buzau din Romania. Seismul s-a produs la o adancime de 124 de kilometri, scrie Realitatea.net.Acesta este cel mai puternic cutremur din tara noastra din ultimele 10 zile.

- Un cutremur a avut loc in aceasta dimineata in Bulgaria, in apropiere de Varna. Potrivit specialistilor seismul a avut o magnitudine de 3,2 grade pe scara Richter. Epicentrul a fost localizat la o adancime de 3 km, la o distanta de 3 km de Provadiya, 38 km de Varna si 178 km de Bucuresti. ...

- Un seism cu magnitudinea 6,9 pe scara Richter a zguduit vineri zona vulcanului Kilauea din Hawaii, care a erupt joi provocand evacuarea a 1.700 de oameni, transmite EFE. Foto: (c) Terray Sylvester / REUTERS Cutremurul s-a produs la 5 km adancime, la ora locala 12,32,…

- Un cutremur a zguduit Romania in seara zilei de 25 aprilie, la ora 20.15 minute. Cutremurul a fost localizat in zona seismica Vrancea. Cutremurul resimțit și in București a avut loc in zona Vrancea. Acesta a avut o magnitudine de 5 grade pe scara Richter. Ora exacta a acestui seism a fost 20.15:47.…

- Seismul a avut loc miercuri seara in jurul orei 20.15. Potrivit INFP este vorba un cutremur cu magnitudinea 5 pe scara Richter, la adancimea de 144 km. Seismul s-a resimtit la Bucuresti. "Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoar...

- Seismul a avut loc la ora 21h09min UTC. Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul miscarii seismice a fost localizat in extremitatea de Sud-Vest a Oceanului Indian, in regiunea insulelor Prince Edward. Cutremurul s-a produs la adancimea de 10 km si a avut magnitudinea…