- Un cutremur cu magnitudinea de 6,2 grade a avut loc miercuri in nord-estul Afganistanului, anunta Institutul american de geofizica (USGS). Cutremurul s-a produs la ora locala 15.11 (12.41, ora Romaniei), in zona Ishkashim (regiunea Badakhshan), in nord-estul Afganistanului. Epicentrul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 grade pe scara Richter a avut loc, miercuri, in sud-vestul Iranului, a anuntat Centrul de seismologie din cadrul Universitatii de la Teheran, relateaza site-ul agentiei Anadolu. Seismul s-a produs in apropierea orasului Sisakht, situat la aproximativ…

- Seismul s-a produs in apropierea orasului Sisakht, situat la aproximativ 700 de kilometri de Teheran, la o adancime de opt kilometri. Cutremurul a avut loc la ora locala 08.38 (06.08, ora Romaniei). Un oficial din cadrul serviciilor de urgenta din Iran a transmis ca nu au fost semnalate victime sau…

- S-a miscat pamantul, miercuri in jurul pranzului, in Italia. Cutremurul a avut loc la 48 de minute dupa ora 11, ora locala, in provincia Campobasso. Specialistii au transmis public faptul ca seismul a avut 4.2 grade pe Richter. Miscarea telurica s-a produs la o adancime de 31 de kilometri, din cate…

- UPDATE: Un seism cu magnitudinea de 5,9 s-a produs luni in largul Insulelor Moluce din Indonezia, au anuntat reprezentantii Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (U.S. Geological Survey – USGS), citati de Reuters. Epicentrul acestui seism, care a avut loc la ora locala 02.30 (duminica…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,4 pe scara Richter s-a produs duminica. Epicentrul seismului a fost localizat la o adancime de 126 de kilometri, cele mai apropiate orase fiind: Odobesti (37km), Panciu (45km), Ramnicu Sarat (45km), Focsani (49km), Buzau (53km). In cursul lunii aprilie, in…

- UPDATE: Un cutremur cu magnitudine 2.3 s-a inregistrat si in zona Vrancea, pe 8 aprilie, anunta INFP. Cutremurul a avut loc la o adancime de 130,9 de kilometri, in apropierea urmatoarelor orase: Sinaia (41 kilometri), Ploiesti (58 kilometri), Covasna (54 kilometri) si Buzau (63 kilometri).Cel…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe Richter, a avut loc astazi (duminica) in Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul s-a produs la ora 15.21. „In ziua de 01/04/2018 la ora 15:21:26 (ora Romaniei) s-a produs…