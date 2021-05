Cutremur de 4,7 grade în județul Buzău. Orașele în care a fost resimțit Un cutremur cu magnitudinea 4,7 a avut loc, marți noaptea, in zona seismica Vrancea, Buzau. Seismul s-a simțit și in Capitala. Potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP), seismul s-a produs la ora 00.30, in zona seismica Vrancea, județul Buzau. Cutremurul a avut magnitudinea 4.7 și s-a produs la adancimea de 131 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 72 km E de Brașov, 75 km NE de Ploiești, 11 8km V de Braila, 119 km S de Bacau, 119 km V de Galați, 126 km N de București, 150 km NE de Pitești, 187 km E de Sibiu, 191 km N de Ruse… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

