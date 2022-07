Cutremur de 4,1 pe Richter, produs în judeţul Vrancea luni dimineaţa Un cutremur cu magnitudinea 4,1 pe Richer s-a produs luni dimineata, la ora locala 02:04, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a inregistrat la adancimea de 81 de kilometri, in apropierea urmatoarelor orase: 87 km est de Brasov, 90 km sud de Bacau, 105 km nord-est de Ploiesti, 109 km vest de Galati, 113 km nord-vest de Braila, 155 km nord de Bucuresti, 170 km sud-vest de Iasi, 177 km nord-est de Pitesti, 199 km est de Sibiu, 214 km sud-vest de Chisinau. In luna iulie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

