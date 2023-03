Cutremur de 3,3 grade în județul Buzău, al doilea în decurs de doar câteva ore Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs, luni seara, in judetul Buzau, fiind al doilea seism inregistrat in regiune in ultimele ore. ”In ziua de 06 Martie 2023, la ora 21:17:20 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Zona Seismica Vrancea, Buzau un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adancimea de 140km”, a transmis INFP . Potrivit sursei citate, utremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 70 km E de Brasov, 79 km NE de Ploiesti, 114 km S de Bacau, 120 km V de Braila, 121 km V de Galati, 130 km N de Bucuresti, 152 km NE de Pitesti, 185 km E de Sibiu, 195 km N de Ruse, 195 km… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”In ziua de 06 Martie 2023, la ora 21:17:20 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Zona Seismica Vrancea, Buzau un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adancimea de 140km”, a transmis INFP .Potrivit sursei citate, utremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 70 km E de Brasov, 79 km NE…

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat ca in ziua de 07 Februarie 2023 la ora 10:51:47 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.5, la adancimea de 145km. Autoritațile spun ca acest cutremur s-a produs…

- Activitate seismica intensa in Romania. Un seism de 2,5 grade s-a produs, in aceasta dimineața, la ora 10:51, in zona seismica Vrancea, județul Buzau. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs la o adancime de 145 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor…

- Cinci cutremure s-au produs in Romania, in zona seismica Vrancea, in noaptea de 6 februarie, cel mai mare dintre ele inregistrand 4,6 pe scara Richter, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. In aceeași noapte, un seism de 7,8 grade a avut loc in Turcia, peste…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,6 pe Richter s-a produs luni dimineata, la ora locala 9:47, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a inregistrat la o adancime de 106 km, in apropierea urmatoarelor orase:…

- In ziua de sambata, 17.12.2022, 07:42:58 (ora Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, județul Buzau, un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.4, la adancimea de 143.7 km.Seismul a avut intensitate III pe scara Mercalli, astfel ca mișcarea a fost simțita in interiorul cladirilor. Se simt vibrații…

- In ziua de 9 decembrie 2022, la ora 17:36:01 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, județul Vrancea, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.2, la adancimea de 129km.Seismul de vineri seara a avut loc in apropierea urmatoarelor orase: 86km E de Brașov, 98km S de Bacau, 99km NE de…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,4 pe Richter s-a produs miercuri dimineata, la ora locala 3:49, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul s-a inregistrat la o adancime de 143 km, in apropierea urmatoarelor orase:…