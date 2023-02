CUTREMUR de 3.2 în OLTENIA-GORJ, la primele ore ale acestei dimineți CUTREMUR de 3.2 in OLTENIA-GORJ, la primele ore ale acestei dimineți, in ziua de 28.02.2023, 05:55:22 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA-GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 3.2, la adancimea de 8.6 km. INTENSITATE II Cutremurul s-a produs la 104km NV de Craiova, 108km SV de Sibiu, 139km V de Pitesti, 164km SE de [...] The post CUTREMUR de 3.2 in OLTENIA-GORJ, la primele ore ale acestei dimineți first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 22.02.2023, 08:25:59 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ, un cutremur mediu cu ???????????????????????????????????????????????? ???????? ????.????, ???????? ????????a???????????????????????? ???????? ????????.???? ????????. ???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????a…

- Institutul de Fizica Pamantului a publicat trei comunicate prin care informeaza asupra activitații seismice din noaptea de 18 spre 19 februarie.Deși cutremurele au fost de mica intensitate, numarul acestora indica faptul ca activitatea seismica este inca intensa in regiune.Primul cutremur a avut loc…

- Institutul de Fizica Pamantului a publicat trei comunicate prin care informeaza asupra activitații seismice din noaptea de 18 spre 19 februarie.Deși cutremurele au fost de mica intensitate, numarul acestora indica faptul ca activitatea seismica este inca intensa in regiune.Primul cutremur a avut loc…

- In ziua de 14.02.2023, 17:24:29 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.2, la adancimea de 15 km. Cutremurul s-a produs la 106km SV de Sibiu, 106km NV de Craiova, 140km V de Pitesti, 164km SE de Timisoara, 182km S de Cluj-Napoca, 182km SE de Arad, 200km V de…

- In ziua de 14.02.2023, 15:16:53 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur semnificativ cu magnitudinea ML 5.7, la adancimea de 40 km. Cutremurul s-a produs la 102km NV de Craiova, 120km SV de Sibiu, 146km V de Pitesti, 161km SE de Timisoara, 183km SE de Arad, 195km S de Cluj-Napoca, 204km…

- Ultima ora, un nou cutremur in Oltenia, in ziua de 14 Februarie 2023, la ora 12:35:56 (ora locala a Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adancimea de 18km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 108km NV de Craiova, 109km SV de Sibiu, 144km…

- In ziua de 13.02.2023, 17:21:14 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 3.0, la adancimea de 15 km. Citește și: Cutremur de 5,2 in Romania, la Drobeta Turnu Severin s-a resimțit destul de puternic, este posibil sa aiba loc replici Cutremurul s-a produs la 109km…

- UPDATE: CUTREMUR in Romania, luni dupa-amiaza. Ce magnitudine a avut. S-a simțit și la Alba Iulia Un cutremur s-a produs in Romania, luni dupa-amiaza. Din primele date, acest a avut magnitudinea de 5.4. La ora 16:58:06 (ora Romaniei), Oltenia, Gorj, s-a produs un cutremur semnificativ cu magnitudinea…