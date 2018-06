Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter s-a produs duminica in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP), scrie Mediafax. Orasele cele mai apropiate de epicentrul cutremurului sunt Nehoiu (25km), Covasna (43km), ...

- Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 26/04/2018 la ora 14:44:43 (ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, județul Buzau un cutremur cu magnitudinea 3.5 pe scara Richter, la adancimea de 126 km. Intensitatea cutremurului in…

- Institutului National de Fizica Pamantului a revizuit, miercuri seara, cutremurul din zona Vrancea, la o intensitate de 4,5 pe scara Richter. Seismul s-a produs la o adancime de 145 de kilometri. Institutului National de Fizica Pamantului a revizuit intensitatea cutremurului produs miercuri…

- In urma cutremurului produs, miercuri, la ora 20,15, in zona seismica Vrancea, nu au fost semnalate urgente la numarul unic pentru apeluri de urgenta 112, anunta Raed Arafat, la Romania TV. Un cutremur cu magnitudinea de 5 pe scara Richter s-a produs miercuri seara in zona Vrancea la ora 20,15,47,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter s-a produs marti dimineata, la ora 3:14, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul a avut loc la o adancime de 108 kilometri, in apropierea urmatoarelor…

- Vrancea, vesnic nelinistita... Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter s-a produs marti dimineata, la ora 03:14, în judetul Buzau, în zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamântului. Epicentrul seismului…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 grade pe scara Richter s-a produs in noaptea de vineri spre sambata in zona seismica Vrancea, conform Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. „In ziua de 17/03/2018 la ora 02:22:00 (ora Romaniei) s-a produs in Zona…

- V. S. Un seism care a fost inițial estimat la magnitudinea de 4,7 grade pe scara Richter, revizuit la 4,6 grade pe Richter, s-a produs ieri, in jurul pranzului, in zona seismica Vrancea, la adancimea de 139 kilometri. Cutremurul s-a resimțit și la Ploiești, unde au fost semnalate cazuri in care mobilierul…