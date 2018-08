Stiri pe aceeasi tema

- Panica a pus stapanire aseara pe Venezuela in urma unui cutremur cu magnitudinea de tocmai 7,3. Locuitorii au iesit infricoșati din case si au fugit in cele mai apropiate parcuri. Seismul a cauzat pagube materiale minore si, din fericire, nu au fost inregistrate victime.

- Un cutremur cu magnitudinea mb 3.7 a avut loc in Marea Neagra la 09.49 Ora Romaniei, la 30 de kilometric adancime. Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean epicentrul a fost localizat la 463 km SV de Rostov na Donu Federatia Rusa pop: 1,075,000 , 219 km NE de Sinop, Turcia pop: 34,900 si 139…

- Cel puțin 19 oameni si-au pierdut viața și cateva zeci au fost raniți, dupa ce un cutremur cu magnitudinea 7 s-a produs in insulele indoneziene Lombok si Bali. Autoritatile au emis imediat o alerta de tsunami, care a fost anulata o ora mai tarziu.

- Un cutremur de magnitudinea 7 a zguduit duminica Insula indoneziana Lombok (sud), a anuntat Institutul american de geofizica USGS, la o saptamana dupa un prim cutremur - soldat cu 17 morti - pe aceasta insula turistica situata la est de Bali. Autoritatile au lansat o alerta de tsunami si au recomandat…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs la primele ore ale zilei de luni in orasul Sirch din provincia Kerman situata in centrul Iranului, a anuntat Centrul de Seismologie din aceasta tara, citat de agentia Xinhua. Epicentrul a fost stabilit initial la o adancime de 10 kilometri.…

- Autoritatile din Albania au confirmat producerea unui cutremur cu magnitudinea de 5,1 grade in vestul Albaniei, miercuri dimineata.Institutul de Geografie, Energie, Ape si Mediu din Albania a raportat producerea unui cutremur cu magnitudinea de 5,1 grade la ora locala 11.01 (12.